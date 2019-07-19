В суде опровергли информацию о разводе экс-короля Малайзии и "мисс Москва"

Бывший король Малайзии Мухаммад V, отрёкшийся от престола в 2018 году, не разводился с россиянкой, победительницей конкурса "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной в Шариатском суде Сингапура. По данным регистрационного отдела, супруги не подавали в этот суд документы на развод.

— На ваш запрос от 18 июля 2019 года о разводе султана штата Келантан и его супруги информируем вас о следующем: в реестре Шариатского суда Сингапура нет записи о подаче документов на развод этой парой, — цитирует РИА "Новости" ответ представителя регистрационного отдела суда.

Напомним, о разводе пары сообщило издание New Straits Times. В публикации газеты уточнялось, что документы в суд были поданы 22 июня, а процедура расторжения брака завершилась 1 июля. Вскоре после появления информации о разрыве супругов в СМИ Оксана, которую на родине мужа стали звать Риханой, опубликовала видео, в котором призналась в любви к бывшему королю Малайзии. При этом близкая подруга Воеводиной, директор конкурса "Краса России" Татьяна Андреева, подтвердила развод россиянки с Мухаммадом V.