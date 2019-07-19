Дания выдала разрешение на строительство конкурента "Северного потока — 2"

Речь идёт о наземном участке, на строительство морского участка в водах страны потребуется отдельное разрешение от местных властей.

Дания выдала разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe, по которому планируется прокачивать природный газ из Норвегии в Польшу. Об этом сообщается на сайте проекта.

Выданное датским агентством по охране окружающей среды разрешение касается наземного участка на побережье Дании. На строительство морского участка в водах страны потребуется отдельное разрешение от местных властей.

О намерении проложить собственный газопровод Польша объявила в феврале прошлого года. Согласие на прокладку Baltic Pipe противоречит обязательствам Дании по сокращению выбросов углекислого газа. Ожидается, что проект будет обладать пропускной способностью в десять миллиардов кубометров ежегодно. Запуск запланирован на 2022 год.

Дания уже несколько лет не согласовывает заявку на прохождение морского участка "Северного потока — 2" в своих водах. При этом другие страны Европы, такие как Германия, Швеция, Финляндия, выдали необходимые разрешения.