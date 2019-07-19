Пьяный вахтовик тонул дважды за день, но второй раз оказался летальным

Погибший мужчина оказался 35-летним рабочим из Белоруссии; дипломатам уже сообщили о гибели мужчины.

Вахтовый рабочий из Белоруссии дважды за день тонул в водоёме недалеко от Нового Уренгоя. Во второй раз спасти его не удалось. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.

По данным правоохранителей, в четверг, 18 июля, компания рабочих отдыхала на берегу водоёма, не предназначенного для купания. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, 35-летний белорус отплыл от берега и начал тонуть. Коллеги мужчины смогли его спасти, но повторная попытка искупаться закончилась для рабочего трагически.

По факту гибели мужчины проводится проверка, назначены экспертизы. В белорусское посольство направлено уведомление о происшествии.