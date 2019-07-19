В Набережных Челнах врачи спасли девочку-подростка с ножом в животе

В Набережных Челнах врачи спасли жизнь девочки-подростка, у которой из живота торчал нож. Об этом сообщает еженедельная газета "Челнинские известия".

Инцидент произошёл в частном секторе улицы Рябинушка Комсомольского района. Истекающую кровью 16-летнюю школьницу обнаружила бабушка, вернувшись домой из магазина. В срочном порядке женщина вызвала бригаду скорой помощи. Пострадавшая была экстренно доставлена в местную клиническую больницу, где врачи провели ей операцию.

Медицинские сотрудники успешно удалили холодное оружие из брюшной полости школьницы. Сейчас девочка находится в состоянии средней тяжести в отделении реанимации и интенсивной терапии под наблюдением врачей. По словам медиков, угрозы жизни пациентки нет.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют детали и обстоятельства происшествия.