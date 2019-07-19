В Архангельске инструктор автошколы задушил ученицу за отказ от интима

Мужчина признался в преступлении, заявив, что испытывал личную неприязнь к убитой.

Инструктор автошколы в Архангельске после урока вождения предложил 20-летней ученице вступить с ним в интимную близость. Получив отказ, 49-летний мужчина задушил девушку и вывез её тело в безлюдную местность. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления.

Злоумышленник оставил тело убитой в канаве на Талажском шоссе, завалив его мусором. Там же он попытался сжечь улики. Подозреваемый уже сознался в содеянном, сообщив, что совершил преступление на почве личной неприязни. Отмечается, что во время убийства мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". Следствие намерено ходатайствовать о мере пресечения в виде заключения под стражу.