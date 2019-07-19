Спорткар влетел в зрителей уличных гонок в Британии — видео

Посмотреть на соревнующихся водителей собралось около 200 человек, в основном подростки.

В британском городе Стивенидж во время уличных гонок столкнулись два автомобиля, от удара один из спорткаров влетел в зрителей. В результате пострадало 17 человек, сообщает Sky News.

At least 14 hurt as spectators battle to lift car off trapped victim after boy racers plough into crowds of youngsters at Stevenage charity meet https://t.co/TFrZHsfevf pic.twitter.com/z3K5VoBkLu — Daily Mirror (@DailyMirror) 19 июля 2019 г.

Некоторые из пострадавших — подростки. В момент аварии за гонками наблюдало порядка 200 человек. Полиция расследует произошедшее.