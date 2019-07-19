Спорткар влетел в зрителей уличных гонок в Британии — видео

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Посмотреть на соревнующихся водителей собралось около 200 человек, в основном подростки.

В британском городе Стивенидж во время уличных гонок столкнулись два автомобиля, от удара один из спорткаров влетел в зрителей. В результате пострадало 17 человек, сообщает Sky News.

Некоторые из пострадавших — подростки. В момент аварии за гонками наблюдало порядка 200 человек. Полиция расследует произошедшее.

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