На Украине пиццерия ввела запрет на обслуживание русскоязычных "свиней"

Как пояснили в руководстве заведения, они принципиально не используют русскую речь и ждут того же от клиентов.

Оскорбительное предупреждение разместили на входе в пиццерию New York Street Pizza в центре Черновцов на Украине. Изображение в виде свиньи, раскрашенной в цвет российского государственного флага, по задумке владельцев заведения, должно предупреждать русскоязычных клиентов, что им тут не рады и вряд ли будут обслуживать. Причиной размещения такого предупреждения стало то, что в пиццерию заходит "очень много пророссийски настроенных людей", сообщил украинским СМИ администратор заведения.

— Это предупреждение. Такие посетители отказываются общаться на английском иностранном языке и на украинском. А мы чисто принципиально на русском не общаемся. Это наша языковая политика. Очень многие гости на это обижаются, поэтому мы вынуждены были прибегнуть к такому предупреждению, — заявил Александр.

При этом администратор не смог ответить, почему в качестве символа предупреждения русскоязычных гостей избрана именно свинья, сказал, что он якобы не в курсе. Также работник пиццерии не смог ответить на вопрос журналистов, откуда в областном центре на Западной Украине так много "пророссийских граждан", что потребовалось введение данного предупреждения.

Напомним, 16 июля на Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни. При этом, согласно последним опросам, более трети украинцев (35%) считают родным языком русский. А более половины всех граждан Украины так или иначе используют русскую речь в повседневной жизни.

В России в свою очередь принят закон о недопустимости оскорбления госсимволов.