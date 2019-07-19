В МИД заявили, что тема "винных" санкций в отношении Грузии закрыта

В ведомстве подчеркнули, что Москва старается с крайней осторожностью подходить к введению подобных ограничений.

Российские законодатели обсуждали возможность введения запрета на поставки в РФ ряда грузинских товаров на фоне событий в Тбилиси конца июня — начала июля, однако на сегодняшний день тема "винных" санкций в отношении Грузии закрыта. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил заместитель министра иностранных дел России Сергея Лаврова Григорий Карасин.

— Президент Российской Федерации призвал к сдержанности и высказался в пользу взвешенного подхода, руководствуясь при этом и нашими интересами, и, как было им особо отмечено, "уважением к грузинскому народу". Таким образом, на сегодня тема "винных" санкций в отношении Грузии закрыта, — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Москва старается с крайней осторожностью подходить к введению подобных ограничений в отношении иностранных государств, так как сама является "объектом многолетнего санкционного давления".

Карасин отметил, что вступивший в силу указ президента России о запрете авиаперевозок в Грузию носит временный характер. Замглавы МИД РФ напомнил, что условия отмены такого решения Владимира Путина были чётко обозначены: это стабилизация ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании и исчезновение каких-либо угроз для безопасности россиян.

Дипломат заверил, что Москва, как и прежде, настроена на нормализацию двусторонних отношений — и это в полной мере отвечает интересам России и Грузии.

Как сообщал Лайф, 9 июля российский лидер Владимир Путин вновь заявил, что выступает за восстановление полноценных отношений между Москвой и Тбилиси. Заявления президента РФ, который не считает необходимым вводить санкции, приветствовали жители Грузии и внешнеполитическое ведомство страны.

Напомним, Тбилиси с 20 июня захлестнули антироссийские акции протеста из-за появления в парламенте российской делегации. Позже президент Грузии обвинила Россию в организации беспорядков и назвала её врагом.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля из-за угрозы безопасности россиян. Общий ущерб от прекращения полётов между двумя странами в Грузии оценили в 200–300 миллионов долларов.