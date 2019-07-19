Спортсмен на летних лыжах насмерть сбил москвичку в Измайловском парке

В результате ЧП женщина получила тяжёлые травмы головы и разрыв внутренних органов.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели женщины в Измайловском парке. Её насмерть сбил мужчина на летних лыжах, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Столкновение произошло в пятницу, 12 июля, на востоке столицы. Неизвестный мужчина передвигался на роликовых лыжах по Измайловскому парку по выделенной велодорожке. На высокой скорости он сбил женщину-пешехода, после чего скрылся с места происшествия.

В результате инцидента пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму, серьёзный ушиб головного мозга и разрыв внутренних органов. В критическом состоянии её доставили в отделение местной клинической больницы. Врачи боролись за её жизнь, однако от полученных травм женщина через несколько часов скончалась.

В отношении лыжника Следственным комитетом РФ было заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. На данный момент правоохранители устанавливают личность спортсмена-любителя.