Мужчине грозит пожизненное за жестокое убийство супружеской пары в Липецке

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Обвиняемый нанёс гостям колото-резаные раны грудной клетки и шеи, повредив внутренние органы.

Следователи завершили расследование жестокого убийства супружеской пары в Липецке, фрагменты тел которых были обнаружены в доме их соседа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Установлено, что в сентябре 2018 года супруги распивали спиртные напитки с 45-летним соседом у него дома. В какой-то момент обвиняемый нанёс гостям колото-резаные раны грудной клетки и шеи, повредив внутренние органы, а также нанёс удары по голове.

После убийства он расчленил их тела, фрагменты упаковал в полиэтиленовые пакеты и спрятал в подполе дома, — говорится в сообщении на сайте регионального СУ СКР.

Мужчине грозит пожизненное заключение.

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