Более 500 пассажиров застряли во Внуково в ожидании рейса в Анталью

В авиакомпании "Россия" отметили, что за счёт собственных средств начали размещать людей в гостиницах.

В аэропорту Внуково застряли пассажиры ночного рейса в Анталью. Рейс FV5855 должен был вылететь в 03:10 по московскому времени, но до сих пор не отправился в путь. Об этом сообщает телеканал "360".

— В три часа с чем-то нам объявляют, что рейс задержится до 10:00. В 08:00 нам опять объявляют, что рейс задерживается до 15:00, — рассказала пассажирка Татьяна.

По словам женщины, полететь на курорт должны были 520 человек. При этом гостиницу предложили только 32 пассажирам, у которых маленькие дети.

В авиакомпании "Россия" отметили, что пассажиров о длительной задержке по техническим причинам предупредили заранее в аэропорту. Также компания за свой счёт предложила ожидающим номера в гостинице. На это согласились 66 человек. На момент публикации заметки онлайн-табло показывает, что вылет рейса запланирован на 15:00 по московскому времени.