Путин пообещал подарить мальчику из Тулуна Mercedes на пульте управления — видео

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Глава государства заверил жителей Приангарья, что будет следить за ходом работ по восстановлению пострадавшей от паводка инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин во время осмотра пункта размещения пострадавших от паводка в Тулуне пообщался с шестилетним мальчиком Димой и пообещал подарить ему радиоуправляемый Mercedes.

Я хотел машинку — Mercedes на пульте управления, — рассказал Дима Лайфу.

О своём желании ребёнок поведал российскому лидеру.

Дима, машинка тебе будет. Ты какую хочешь? Mercedes? Я постараюсь, — пообещал глава государства.

В ходе общения с местными жителями Путин также заверил, что в ближайшее время вновь приедет в Приангарье и проконтролирует ход работ по восстановлению инфраструктуры.

Напомним, жертвами сильного паводка в Приангарье стали 25 человек. Сейчас в регионе устраняют последствия наводнения. Власти намерены построить 2,5 тысячи новых домов для пострадавших.

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