Путин пообещал подарить мальчику из Тулуна Mercedes на пульте управления — видео

Глава государства заверил жителей Приангарья, что будет следить за ходом работ по восстановлению пострадавшей от паводка инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин во время осмотра пункта размещения пострадавших от паводка в Тулуне пообщался с шестилетним мальчиком Димой и пообещал подарить ему радиоуправляемый Mercedes.

— Я хотел машинку — Mercedes на пульте управления, — рассказал Дима Лайфу.

О своём желании ребёнок поведал российскому лидеру.

— Дима, машинка тебе будет. Ты какую хочешь? Mercedes? Я постараюсь, — пообещал глава государства.

В ходе общения с местными жителями Путин также заверил, что в ближайшее время вновь приедет в Приангарье и проконтролирует ход работ по восстановлению инфраструктуры.

Напомним, жертвами сильного паводка в Приангарье стали 25 человек. Сейчас в регионе устраняют последствия наводнения. Власти намерены построить 2,5 тысячи новых домов для пострадавших.