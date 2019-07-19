Путин пообещал подарить мальчику из Тулуна Mercedes на пульте управления — видео

Президент России Владимир Путин во время осмотра пункта размещения пострадавших от паводка в Тулуне пообщался с шестилетним мальчиком Димой и пообещал подарить ему радиоуправляемый Mercedes.
— Я хотел машинку — Mercedes на пульте управления, — рассказал Дима Лайфу.
О своём желании ребёнок поведал российскому лидеру.
— Дима, машинка тебе будет. Ты какую хочешь? Mercedes? Я постараюсь, — пообещал глава государства.
В ходе общения с местными жителями Путин также заверил, что в ближайшее время вновь приедет в Приангарье и проконтролирует ход работ по восстановлению инфраструктуры.
Напомним, жертвами сильного паводка в Приангарье стали 25 человек. Сейчас в регионе устраняют последствия наводнения. Власти намерены построить 2,5 тысячи новых домов для пострадавших.
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