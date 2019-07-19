Покрас Лампас заявил Лайфу, что восстановит испорченную работу в Екатеринбурге

Художник настроен оптимистично. На вопрос, удастся ли повторить работу, он ответил, что постарается сделать лучше.

Известный российский художник-каллиграф Покрас Лампас рассказал Лайфу о состоянии испорченного коммунальными службами его арт-объекта в Екатеринбурге.

— Мы сейчас смотрим по поверхности площади, потому что там уже асфальт положили. Восстанавливать надо сначала поверхность, потом уже роспись, — отметил художник.

По его словам, на первом этапе восстановления команда фестиваля изучит техническую сторону вопроса, а далее за дело возьмётся уже сам Покрас Лампас.

— Удивился [когда узнал, что арт-объект испортили], конечно. Честно говоря, я всегда с таким философским отношением на это смотрю. Увидел, что сразу и закрасили, и уже комментарий сразу мэра прочитал, и много очень слов поддержки от друзей, коллег. Поэтому эмоции были сразу такие: ну, пока я спал, что-то произошло, — рассказал собеседник Лайфа.

На вопрос, удастся ли повторить работу, художник ответил, что "надо сделать ещё лучше, если возможно. Нет предела совершенству."

Картина Покраса Лампаса, также известного как Арсений Пыженков, была создана в рамках фестиваля Stenograffia. В ней отражён отрывок из манифеста художника Казимира Малевича. На месте работы коммунальщики проводили ремонт пешеходного перехода, тем самым испортив арт-объект. Ранее в мэрии Екатеринбурга заявили, что картину восстановят.