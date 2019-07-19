Путин поблагодарил волонтёров за работу в подтопленной Иркутской области

В наиболее пострадавшие районы приехали более 50 добровольцев из разных частей страны.

Для ликвидации последствий масштабного паводка в Иркутской области, ставшего причиной массовых разрушений и гибели более чем двух десятков человек, в регион направились не только экстренные службы, военные, но и волонтёры. В настоящий момент на месте ЧП работают более 50 добровольцев. Такие данные на встрече с президентом России Владимиром Путиным в зоне ЧС привела представитель волонтёров Всероссийского студенческого корпуса спасателей, приехавшая из Кемерова.

— В прошлом году у нас произошла страшная трагедия — сгорел торговый центр "Зимняя вишня", и команда студентов-спасателей помогала людям. В этот раз, учитывая всю нашу специфику деятельности, мы не смогли остаться в стороне и приехали в Тулун помогать людям. В данный момент нас 50, — заявила главе государства девушка.

Она сообщила, что волонтёрам удалось наладить взаимодействие с оперативными службами, в частности, профессиональные спасатели координировали работу студентов и помогали им.

— Слава богу, спасибо, — поблагодарил волонтёров президент.

В то же время волонтёры от Общероссийского народного фронта, которые работают над ликвидацией последствий в Нижнеудинске, доложили президенту, что принимали участие в откачке воды и восстановлении одного из домов.

Напомним, жертвами сильного паводка в Иркутской области стали 25 человек. Как сообщал Лайф, в регионе продолжаются масштабные работы по устранению последствий наводнения. Власти намерены построить 2,5 тысячи новых домов для пострадавших.