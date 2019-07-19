Посетитель Калининградского зоопарка попытался накормить медведя сгущёнкой

А буквально неделю назад в этом же зоосаде дети чуть не довели до смерти енота Пухлика.

Некоторые посетители Калининградского зоопарка продолжают игнорировать запрет на кормление животных. На этот раз в опасности оказалось здоровье бурого медведя. Его попытались накормить сгущённым молоком. Об этом журналистам рассказала официальный представитель зоосада Екатерина Михайлова.

По её словам, инцидент произошёл возле вольера с бурыми медведями. Чтобы поближе рассмотреть косолапого, к ограждению подошёл мужчина с ребёнком, подразнив животных какое-то время, он достал банку со сгущённым молоком. Сладость, опасную для здоровья мишек, он попытался кинуть в вольер.

Михайлова уточнила, что другие посетители возмутились действиями мужчины и вызвали охрану зоопарка. Сотрудникам зоосада удалось остановить посетителя и выпроводить его с территории зверинца.

— Если вы стали свидетелем подобного инцидента, звоните в охрану. Не проходите мимо, возможно, ваше вмешательство спасёт жизнь животному, а может, и человеку: кто его знает, что было на уме у этого любителя сгущёнки, — добавила пресс-секретарь.

Ранее Лайф писал про енота Пухлика из того же Калининградского зоопарка, который несколько дней болел из-за того, что наглотался детских игрушек. Их гости оазиса живой природы часто бросают в вольеры.