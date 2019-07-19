Помощник Зеленского заявил, что Киеву придётся договориться с Москвой о мире

Шефир подчеркнул, что географически Россия и Украина никуда не денутся друг от друга.

Первый помощник лидера Украины Сергей Шефир заявил, что рано или поздно Киеву придётся договориться с Москвой о мире, так как "жить в состоянии войны ещё 100 лет" нельзя.

— Я считаю, что там (в России. — Прим. Лайфа) есть нормальные люди, с которыми надо продолжать общаться, на которых надо информационно влиять, — сказал помощник Владимира Зеленского в интервью изданию "Левый берег".

По его словам, России и Украине придётся договариваться о мире, так как географически две страны никуда друг от друга "не денутся".

Напомним, власти Украины неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Рада приняла заявление, в котором Россия называется страной-агрессором. Москва отрицает обвинения Киева, называя их неприемлемыми. В России не раз подчёркивали, что Москва заинтересована в преодолении Украиной политического и экономического кризиса.