Соратник Зеленского опубликовал видео "убийства" и "похорон" гречки

По задумке авторов ролика, "убийство" гречки должно символизировать окончание времени, когда голоса избирателей покупались за продукты.

Кандидат в народные депутаты и сторонник действующего президента Украины Александр Гайду опубликовал на своих страницах в соцсетях агитационный ролик. На видео Гайду "убивает" из арбалета и "хоронит" в лесу мешок с гречневой крупой. Ролик заканчивается кадрами установки на могиле гречки таблички с надписью: "Гречка, 2019-й, выборы".

Как поясняется в самом видео в конце, команда Гайду выступает против подкупа избирателей на выборах. Ведь именно раздача продуктов голосующим на их округах, в частности гречки, стала своеобразным символом нечестных выборов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о роспуске Верховной рады. Досрочные выборы назначены на 21 июля. Причиной роспуска украинского парламента Зеленский назвал низкий уровень доверия граждан.