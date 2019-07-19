Соратник Зеленского опубликовал видео "убийства" и "похорон" гречки

Кандидат в народные депутаты и сторонник действующего президента Украины Александр Гайду опубликовал на своих страницах в соцсетях агитационный ролик. На видео Гайду "убивает" из арбалета и "хоронит" в лесу мешок с гречневой крупой. Ролик заканчивается кадрами установки на могиле гречки таблички с надписью: "Гречка, 2019-й, выборы".
Как поясняется в самом видео в конце, команда Гайду выступает против подкупа избирателей на выборах. Ведь именно раздача продуктов голосующим на их округах, в частности гречки, стала своеобразным символом нечестных выборов.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о роспуске Верховной рады. Досрочные выборы назначены на 21 июля. Причиной роспуска украинского парламента Зеленский назвал низкий уровень доверия граждан.
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