В парке Горького завтра пройдёт "сладкое сражение" — битва тортов

Вход на мероприятие свободный, участникам выдадут специальные защитные комбинезоны.

Московский парк Горького пригласил жителей и гостей российской столицы принять участие в "самом вкусном сражении 2019 года" — битве тортов, которая пройдёт 20 июля. Об этом сообщается на сайте мэра и Правительства Москвы.

Мероприятие, которое приурочено к Международному дню торта, будет проходить на Пушкинской набережной с 12:00 до 17:00.

— Всем участникам выдадут специальные защитные комбинезоны, а в качестве снарядов будут использоваться кондитерские изделия, — говорится в сообщении.

Победителями станут те, кто сумеют увернуться от наибольшего количества бросков. Призёры состязания получат памятные подарки.

Вход на мероприятие, на котором выступит диджей Александр Нуждин, свободный.