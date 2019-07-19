Россиянка пожаловалась на жестокое обращение с дочкой в частном садике

Одна из жительниц Смоленска пожаловалась на то, что над её полуторагодовалой дочерью издевались в детском саду. Неладное молодая мать заметила сразу: малышка стала нервной и со слезами на глазах отказывалась идти в сад. Об этом сообщает портал Readovka67 со ссылкой на информацию, размещённую в социальных сетях.

Когда женщина обнаружила синяки на руках у дочери, то решила разобраться в ситуации лично. Однако стоило жительнице Смоленска ненадолго оставить ребёнка с воспитателями, как по возвращении она увидела плачущую малышку с соской во рту, от которой её отучили ещё в десять месяцев. При этом на ситуацию не обращал внимания никто из сотрудников детского сада.

На данную информацию уже обратили внимание правоохранители. Так, сотрудники следственных органов СУ СК РФ по региону проводят доследственную проверку. В ходе мероприятий тщательно проверят факты, изложенные в СМИ, после чего будет принято процессуальное решение.

Ранее Лайф писал, что Следственное управление СК РФ по Тверской области проверяет информацию СМИ, согласно которой в частном детском саду Твери старшие дети избили мальчика двух лет.