Меркель заявила, что приступы не помешают ей быть канцлером

Она подчеркнула, что, как человек, заинтересована в собственном благополучии — после окончания политической карьеры немецкий канцлер хотела бы жить в здравии.

Auf der #BPK äußerte sich #Merkel auch zu ihrer #Gesundheit: Nicht nur ihr Anspruch als Regierungschefin handlungsfähig zu sein, sondern auch das Interesse auf ein gesundes Leben nach ihrer Kanzlerschaft lasse sie auf ihre Gesundheit achten | @RegSprecher pic.twitter.com/0qbABru0WN — phoenix (@phoenix_de) 19 июля 2019 г.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе ежегодной летней пресс-конференции в Берлине заявила, что понимает общественный интерес к состоянию её здоровья, однако считает этот вопрос личным.

— Я понимаю вопросы относительно моего здоровья, и я уже на них ответила, — сказала политик.

Меркель подчеркнула, что она в состоянии выполнять работу, связанную с занимаемой должностью, и добавила, что, как человек, заинтересована в своём благополучии.

— Как уже говорила, я закончу политическую работу в 2021 году, но, надеюсь, у меня будет и дальнейшая жизнь, которую я бы предпочла прожить в здравии, — отметила канцлер Германии.

Напомним, 17 июля Ангела Меркель отметила 65-летие. С юбилеем канцлера ФРГ поздравил президент России Владимир Путин.

Как ранее писал Лайф, 18 июня во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине Ангелу Меркель затрясло, как от удара током. Канцлер ФРГ объяснила своё состояние обезвоживанием организма. Спустя несколько дней у Меркель вновь случился приступ неконтролируемой сильной дрожи — это произошло на приёме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Новый "электрический" приступ настиг немецкого политика 10 июля. В ходе пресс-конференции Меркель заверила, что чувствует себя хорошо, поводов для беспокойства нет.

11 июля на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен Меркель подчеркнула, что осознаёт ответственность своей должности и надлежащим образом следит за здоровьем. При этом в ходе встречи она нарушила регламент и сидя слушала гимн. 16 июля во время переговоров с премьер-министром Молдавии Меркель во время исполнения гимна также сидела на стуле.