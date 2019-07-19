Скончалась звезда фильма "Государственная граница" Август Милованов

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Август Милованов в многосерийном фильме "Государственная граница" (1980–1988) 

Фото с сайта © kino-teatr.ru

Прощание состоится в стенах Национального академического театра имени Янки Купалы, город Минск.

Народный артист Белоруссии Август Милованов скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Национального академического театра имени Янки Купалы, где долгое время работал актёр. Кроме того, он был известен и кинозрителю, благодаря ярким ролям в картинах "Бронзовая птица", "Государственная граница", "Маринка, Янка и тайны королевского замка", "Третье небо" и другим.

Прощание с артистом состоится на главной сцене минского театра, а о времени гражданской панихиды и месте погребения будет сообщено позднее.

В 2012 году Милованов ушёл со сцены из-за проблем со здоровьем.

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