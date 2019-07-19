Очевидцы: Первую помощь упавшей со сцены Инне Чуриковой оказали зрители

В зале оказалась женщина-врач, она бросилась за кулисы, чтобы осмотреть 75-летнюю актрису.

Одна из очевидцев падения Инны Чуриковой со сцены театра "Русская песня" рассказала детали произошедшего. По словам Анны Душутиной, которая сидела в первом ряду, практически в самом конце спектакля Чурикова оступилась и оказалась на полу.

— Падение было ужасным, — приводит слова собеседницы сайт телеканала "Звезда". — У сцены есть выступ, и она упала один раз, потом произошла амортизация, и она упала ещё ниже, на пол. Зрители повскакивали со своих мест и подняли её. Она даже ничего не успела сообразить.

Но больше всего Душутину поразило, что работники театра никак не отреагировали на произошедшее. Первую помощь пострадавшей артистке оказали зрители, пришедшие на спектакль. В частности, в зале оказалась женщина-врач, она и бросилась за кулисы, чтобы осмотреть 75-летнюю актрису. А вот скорой помощи, по словам зрительницы, они так и не увидели.

Как уже сообщал Лайф, состояние народной артистки СССР Инны Чуриковой оценивается как тяжёлое, она находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. По предварительным данным, Инна Чурикова сломала два ребра в результате падения со сцены.