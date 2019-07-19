Священник изгнал "духов тьмы" из здания Конгресса США — видео

Слова молитвы были специально прописаны так, чтобы она была максимально беспартийной.

House Chaplain Pat Conroy’s opening prayer: "This has been a difficult and contentious week in which darker spirits seem to have been at play in the people's house. In Your most holy name, I now cast out all spirits of darkness from this chamber, spirits not from You." pic.twitter.com/DleRYUtLWV — CSPAN (@cspan) 18 июля 2019 г.

Капеллан палаты представителей США Патрик Конрой провёл обряд экзорцизма для изгнания "духов тьмы" из здания американского конгресса. Процесс транслировала телевизионная сеть C-SPAN.

По словам священника, идея проведения такой молитвы возникла у него во время наблюдения за спором законодателей из-за петиции, осуждающей президента США Дональда Трампа за расизм. Между конгрессменами началась перепалка, на восстановление порядка потребовалось несколько часов.

Слова молитвы были прописаны таким образом, чтобы она была максимально беспартийной.

Напомним, недавно американский лидер Дональд Трамп посоветовал членам Демпартии США, являющимся выходцами из других стран, уехать обратно и помочь в восстановлении "полностью разрушенных и заполненных преступностью мест". После этого в конгресс был внесён проект резолюции с осуждением президента страны за его слова, которые сочли расистскими. В результате палата представителей проголосовала за принятие резолюции — её поддержали 240 парламентариев, 187 выступили против.