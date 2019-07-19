"Она далеко не тупая". Капитан "Салавата Юлаева" защитил Бузову от критики

По мнению хоккеиста, глупый человек никогда бы не добился таких высот, как певица.

Капитан хоккейного клуба "Салават Юлаев" Григорий Панин встал на защиту певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Об этом сообщает интернет-портал gorobzor. В социальных сетях знаменитость часто критикуют и называют её глупой.

— Оля — очень классная и умная девчонка. Многие судят её по "Дому-2", думают, что она тупая блондинка. Но она далеко не тупая, — высказал своё мнение защитник уфимского клуба.

По словам хоккеиста, глупый человек не добился бы таких высот. Панин признался, что лично не знаком с певицей, но является поклонником её творчества.

Также хоккеист высказался об отношениях певицы и омского "Авангарда". По его мнению, таким образом клуб попытался увеличить свою узнаваемость.

Ранее хоккеист "Авангарда" открестился от романа с Бузовой, а футболист Фёдор Смолов победил её в юмористическом баттле.