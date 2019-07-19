Член СПЧ опроверг Лайфу призыв к Мосгоризбиркому о регистрации всех кандидатов

По словам Александра Брода, опубликованное накануне вечером обращение не выносилось на голосование совета. А сам правозащитник и вовсе относится к его содержанию критически.

В Совете при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека не обсуждали призыв к Мосгоризбиркому зарегистрировать всех сдавших подписи кандидатов. Об этом Лайфу сообщил член СПЧ Александр Брод.

Он заверил, что в совете пристально следят за ситуацией вокруг регистрации в Мосгордуму. В частности, председатель СПЧ направлял запрос в Мосгоризбирком относительно того, что отдельные граждане возмущались признанием их подписей недействительными.

— Но что касается текста, который опубликован в блоге председателя постоянной Комиссии по избирательным правам Ильи Шаблинского, то я могу сказать, что итоговый вариант этого текста с членами совета не обсуждался и на голосование не выносился, — комментирует Брод. — Например, я отношусь к этому тексту критически. В нём вся ответственность возлагается на избирательную систему и умалчивается то обстоятельство, что ряд кандидатов не получил регистрацию из-за большого количества недостоверных подписей и непредоставления необходимого пакета документов.

По словам собеседника Лайфа, сваливать всё на избирательную систему — это "неправовой подход". Выборы, как отмечает Брод, — это двустороннее движение избирательной системы и ответственность самих политиков и кандидатов.

— Поэтому я считаю данное заявление не отражающим точку зрения совета и вводящим в заблуждение СМИ и пользователей сайта СПЧ, — добавил собеседник Лайфа.

Отметим, что обращение от имени СПЧ к Мосгоризбиркому было опубликовано накануне вечером. В нём члены совета якобы призвали зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Мосгордумы, сдавших необходимое количество подписей. Аналогичный противоречащий закону призыв на днях озвучил и представитель "Яблока" Сергей Митрохин. Зампреду ЦИК Николаю Булаеву пришлось на пальцах объяснять, почему это противоречит законам не только России, но и логики.