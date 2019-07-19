На Филиппинах грузовик со школьниками рухнул со скалы, погибло 9 человек

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Фото © Twitter/bernamadotcom

Водитель транспортного средства, который не справился с управлением, был госпитализирован, а затем арестован.

Девять человек, в том числе семь школьников, погибли на Филиппинах при падении грузовика со скалы, сообщает Sunstar.

По данным местной полиции, водитель транспортного средства, который вёз детей на спортивное мероприятие, потерял контроль над управлением машиной. В результате грузовик сорвался со скалы, девять человек погибли, ещё 16 пострадали.

Водитель был доставлен в госпиталь, а затем арестован. Возраст погибших детей — от 10 до 12 лет.

Ранее Лайф сообщал, что на Филиппинах в ДТП с участием автобуса пострадало около 60 человек.

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