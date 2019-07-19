На Филиппинах грузовик со школьниками рухнул со скалы, погибло 9 человек

Водитель транспортного средства, который не справился с управлением, был госпитализирован, а затем арестован.

Девять человек, в том числе семь школьников, погибли на Филиппинах при падении грузовика со скалы, сообщает Sunstar.

По данным местной полиции, водитель транспортного средства, который вёз детей на спортивное мероприятие, потерял контроль над управлением машиной. В результате грузовик сорвался со скалы, девять человек погибли, ещё 16 пострадали.

11 elementary school kids between the ages of 10-12 were killed when a small-sized dump truck carrying the children fell into a ravine on Friday in Cebu, central #Philippines. At least 20 more were sent to hospital. Investigation and rescue operations are ongoing. pic.twitter.com/yJzg3cWpcY — People's Daily, China (@PDChina) 19 июля 2019 г.

Водитель был доставлен в госпиталь, а затем арестован. Возраст погибших детей — от 10 до 12 лет.

Ранее Лайф сообщал, что на Филиппинах в ДТП с участием автобуса пострадало около 60 человек.