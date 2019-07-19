Мужчина получил два года тюрьмы за оскорбление жены в WhatsApp

Житель ОАЭ подал апелляцию на первое решение. Повторное заседание состоится в сентябре.

Житель ОАЭ получил два года тюремного заключения за оскорбительные сообщения в WhatsApp в адрес своей жены. Об этом сообщает издание Khaleej Times.

Супруга подала в суд на своего избранника после многочисленных оскорблений в мессенджере. Мужчина проигнорировал все её просьбы остановиться. Суд первой инстанции осудил гражданина Эмиратов за оскорбление жены и нарушение закона о преступлениях в Интернете. Впрочем, приговор ещё может измениться, так как на 15 сентября назначено апелляционное слушание по этому делу.

Ранее сообщалось, что эмир Дубая подал в суд на сбежавшую жену.