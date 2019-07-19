Омбудсмен Приангарья призвал опубликовать список жертв паводка

Отсутствие списков погибших и пропавших без вести в результате паводка в Иркутской области порождает слухи о большом числе жертв. Как заявил уполномоченный по правам человека в Приангарье Виктор Игнатенко, списки нужно опубликовать.
— Информационный вакуум в этом вопросе ни к чему, — сказал омбудсмен.
По его словам, граждане имеют право знать конкретную информацию по данному вопросу.
Напомним, жертвами сильного паводка в Приангарье стали 25 человек. Как сообщал Лайф, в регионе продолжаются масштабные работы по устранению последствий наводнения. Власти намерены построить 2,5 тысячи новых домов для пострадавших.
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