Омбудсмен Приангарья призвал опубликовать список жертв паводка

Отсутствие списков погибших и пропавших без вести в результате паводка в Иркутской области порождает слухи о большом числе жертв. Как заявил уполномоченный по правам человека в Приангарье Виктор Игнатенко, списки нужно опубликовать.

— Информационный вакуум в этом вопросе ни к чему, — сказал омбудсмен.

По его словам, граждане имеют право знать конкретную информацию по данному вопросу.

Напомним, жертвами сильного паводка в Приангарье стали 25 человек. Как сообщал Лайф, в регионе продолжаются масштабные работы по устранению последствий наводнения. Власти намерены построить 2,5 тысячи новых домов для пострадавших.