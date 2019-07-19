Землетрясение магнитудой 5,0 произошло недалеко от Афин

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Фото © Twitter/DanCrewger

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Греции недалеко от Афин. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров, эпицентр подземных толчков находился в 23 километрах к северо-западу от греческой столицы.

По данным агентства Associated Press, из-за подземных толчков люди выбежали из зданий на улицы. О возможных разрушениях в связи с землетрясением пока не сообщается.

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