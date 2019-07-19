Врачи рассказали об опасности детокс-диет

По мнению специалистов, организм справится с процессом детоксикации сам, а человеку нужно есть достаточно фруктов и овощей.

Современные детокс-диеты могут нанести вред организму. Об этом News.ru заявил врач-эндокринолог Вадим Крылов.

— Многие очищающие программы предполагают обильное питьё соков и смузи. Это быстрые углеводы, которые провоцируют воспаление, — рассказал доктор.

По его словам, отсутствие углеводов в подобных диетах может привести к упадку сил и резкой потере веса, что, в свою очередь, может стать причиной различных заболеваний. Специалист отметил, что организм сам справится с процессом детоксикации.

— Все детокс-программы, которые выводят "шлаки", — это маркетинг и обман потребителя. Просто это своего рода тусовка для нуворишей, своего рода клуб по интересам. Это модно, это в тренде, — раскритиковал популярную методику другой её противник — нутрициолог Алексей Калинчев.

Вместо смузи он посоветовал включить в свой рацион больше фруктов и овощей. Согласно нормам ВОЗ, в день их должно потребляться 400 граммов.

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