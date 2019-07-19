Мутко доложил Путину о ходе ликвидации последствий паводка в Иркутской области

Как сообщил вице-премьер, в регионе развёрнуты 17 временных пунктов размещения, однако президент России отметил неудовлетворительные темпы размещения в них пострадавших.

Президент России Владимир Путин заслушал доклад вице-премьера Виталия Мутко о ходе восстановительных работ и ликвидации последствий разгула стихии в Иркутской области. По данным Мутко, начиная с 25 июня из опасных районов были эвакуированы 2048 человек, в том числе 447 детей. Было развёрнуто 17 временных пунктов размещения (ПВР).

Однако президент подверг критике темпы размещения пострадавших в ПВР. Вице-премьер отметил, что к концу лета нужно будет создать ещё 800 дополнительных мест. В настоящее время ведётся работа по восстановлению водо-, тепло- и энергоснабжения, телефонной и почтовой связи. Уже заработали некоторые социальные объекты. В частности, почтовые отделения выплачивают пенсии, заметил Мутко. Но вице-премьер признал, что ряд объектов до сих пор остаётся без света и воды из-за того, что их сначала надо как следует просушить.

— Проводится откачка воды, очистка подворий, территорий, улиц, объектов инфраструктуры. На сегодняшний день уже вывезено около 220 тысяч кубометров остатков разрушенных домов и строений, — сообщил Мутко, добавив, что работы закончатся в течение ближайших двух — двух с половиной недель.

Виталий Мутко отдельно остановился на вопросе снабжения местных жителей водой. По словам вице-премьера, все люди получают бутилированную питьевую воду в достаточном количестве, а также подаётся техническая вода для хозяйственно-бытовых нужд. Но уже скоро, заверил Мутко, жителей пострадавших районов обеспечат питьевой водой на постоянной основе.

Другим важным вопросом стал процесс восстановления документов людей. О пропавших документах сообщили более двух с половиной тысяч человек.

— Восстановлено 1680 утраченных документов, в том числе 629 паспортов, 180 свидетельств об актах гражданского состояния, 798 справок, подтверждающих регистрацию по месту жительства, — доложил Мутко.

Напомним, жертвами сильного паводка в Приангарье стали 25 человек. Как сообщал Лайф, в регионе продолжаются масштабные работы по устранению последствий наводнения. Власти намерены построить 2,5 тысячи новых домов для пострадавших. Также президент России лично пообещал решить вопрос с жильём ветерана-фронтовика, потерявшего дом в затопленном Тулуне.