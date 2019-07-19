Минздрав разработал медицинскую карту пациента с ВИЧ

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Фото © Zuma\TASS

Минздрав России разработал проект медкарты пациента с ВИЧ-инфекцией и порядок её заполнения. Об этом сообщается в опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проекте ведомства.

Цель проекта — совершенствование статистического наблюдения за заражёнными вирусом и людьми, которые с ними контактируют.

Ведение статистики ВИЧ-инфицированных в России проводится в соответствии с государственной стратегией противодействия распространению инфекции до 2020 года, говорится в сообщении.

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