Минздрав разработал медицинскую карту пациента с ВИЧ

Минздрав России разработал проект медкарты пациента с ВИЧ-инфекцией и порядок её заполнения. Об этом сообщается в опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проекте ведомства.
Цель проекта — совершенствование статистического наблюдения за заражёнными вирусом и людьми, которые с ними контактируют.
Ведение статистики ВИЧ-инфицированных в России проводится в соответствии с государственной стратегией противодействия распространению инфекции до 2020 года, говорится в сообщении.
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