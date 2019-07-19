Стало известно о состоянии 3-летней россиянки, отравившейся наркотиками на Ибице

Состояние трёхлетней девочки из России, которая отравилась наркотиками на Ибице, стабильно тяжёлое. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на больницу города Пальма-де-Мальорки.

Малышка была доставлена в одну из местных клинических больниц острова Мальорка, Балеарские острова, в критическом состоянии. Сейчас врачи оценивают её состояние как стабильно тяжёлое. Таким образом, подчёркивают медики, динамика болезни маленькой россиянки положительная.

Напомним, что девочка была экстренно госпитализирована после отравления. По словам родителей, ребёнок нашёл таблетку с наркотическим веществом на земле, когда гулял в парке с матерью. После того как девочка почувствовала себя плохо, женщина обратилась в местную больницу, оттуда её перевезли в Son Espases.