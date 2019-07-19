Подруга хабаровской школьницы: Она станцевала на могиле из-за шантажа

Девушка подчеркнула, что они "не бежали за популярностью", выкладывая запись в Сеть.

Подруга школьницы из Хабаровска, в полуголом виде станцевавшей на могиле, рассказала Лайфу свою версию событий. По её словам, на совершение такого поступка их подтолкнул незнакомец из Сети. По словам девушки, неизвестный мужчина связался с ними через мессенджер и пригрозил расправой, если они не снимут видео на кладбище.

— Изначально мы не поверили, после он прислал наши координаты, то есть где мы находились в тот момент, и нам стало страшно. Пришлось ехать и делать. Идеи не было, нас заставили и шантажировали. На свой страх и риск мы поехали и сняли данное видео, — пояснила школьница.

Она отметила, что скрина переписки с таинственным незнакомцем у них не осталось. Девушка подчеркнула, что они "не бежали за популярностью", выкладывая запись в Сеть.

— Он сказал, что мы должны поехать на любое кладбище и станцевать, спеть, исписать могилу — и всё это под музыку. Я лично побоялась это делать, и поэтому подруга решила, что это будет она. Но, кроме танца, мы там ничего не делали. Ибо я не позволила ей пинать то самое надгробие. Это было Центральное кладбище. Вообще не понимаю, как он нас нашёл. Сначала это было обычное знакомство. А после от него посыпались угрозы, — уточнила собеседница.

Напомним, видеоролик с плясками несовершеннолетней девушки на могиле был размещён в "Инстаграме". Материал в ходе мониторинга соцсетей выявили правоохранители и начали проверку.