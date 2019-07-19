В Туле на десятилетнюю девочку рухнули футбольные ворота

Юную жительницу госпитализировали в тяжёлом состоянии с черепно-мозговой травмой.

В Туле на десятилетнюю девочку на спортивной площадке упали футбольные ворота. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошёл вечером 18 июля в посёлке Рассвет Ленинского района. По данным местных СМИ, ворота не были закреплены и держались лишь на камнях. В какой-то момент они упали на девочку, после чего её доставили в больницу.

Родственники пострадавшей рассказали, что девочка находится в тяжёлом состоянии, у неё зафиксированы черепно-мозговая травма, переломы челюсти, ключицы и рёбер.