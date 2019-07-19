Пригожин рассказал, куда уходят многомиллионные доходы звёзд

По словам продюсера, из-за высоких вынужденных расходов многие отечественные артисты "живут в кредит".

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал в беседе с НСН, как популярные артисты распределяют свой заработок и какая доля от дохода уходит на личные траты.

Пригожин подтвердил данные Росстата, согласно которым специалисты в сферах культуры, досуга и развлечений получают более одного миллиона рублей в месяц. Однако при этом продюсер призвал обратить внимание не только на доходы артистов, но и на их расходы.

Так, по его словам, "чистый" доход знаменитости составляет от 10 до 30 процентов от заработка. В качестве примера Пригожин привёл реальные доходы и расходы своей жены — певицы Валерии — за последний месяц.

— Мы должны были инвестировать в песню, аранжировку, клип. Совокупность расходов составила 3,5 млн рублей. Чтобы таргетировать всю эту историю, нужно ещё 1,5 млн. Любое произведение требует вложения от 3,5 до 4,5 миллиона рублей в месяц, — пояснил он.

Пригожин также напомнил, что каждая телевизионная съёмка обходится в 150 тысяч рублей. Такие деньги, считает продюсер, знаменитость может заработать, только давая концерты. При этом, если артист захочет уйти в отпуск, он всё равно будет должен содержать свой коллектив.

Содержание коллектива является одной из самых затратных частей. В зависимости от популярности артиста у него может быть как 20 помощников, так и 70, как у Киркорова. И всем им надо платить, подчёркивает Пригожин.

— Ещё есть траты на детей. У многих артистов есть дети, и не один ребёнок. Москва — это дорогой город! Поэтому огромное количество наших артистов живут в кредит, — заключил продюсер.

Ранее Лайф писал, что, по данным Росстата, в России более одного миллиона рублей в месяц зарабатывают 11 287 граждан. При этом работники в сферах спорта, культуры, досуга и развлечений ежемесячно получают около 5,8 миллиона рублей.