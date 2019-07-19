Мощный взрыв прогремел на газоперерабатывающем заводе в Китае

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Сила взрыва была столь высока, что в домах в радиусе трёх километров выбило стёкла.

В Китае произошёл взрыв на газоперерабатывающем заводе. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

В 17:50 по местному времени (12:50 по московскому) на заводе Yima в городе Саньмэнься, провинция Хэнань, прогремел взрыв. По данным интернет-портала Sina, пострадало несколько человек, которых доставили в ближайшие больницы. Сила взрыва была такой, что в домах в радиусе трёх километров выбило стёкла.

О причинах ЧП пока не известно, на месте взрыва работают спасатели, пожарные и медики.

Ещё один взрыв произошёл в Китае в конце июня. Тогда инцидент случился на химическом заводе.

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