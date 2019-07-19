Путин рассказал, когда снова приедет в Иркутскую область

Глава государства, в частности, проверит, как организован учебный процесс в школах региона.

Президент России Владимир Путин вновь приедет в Иркутскую область в начале сентября. Об этом глава государства сообщил на совещании по ликвидации последствий наводнения в регионе.

В частности, глава государства проверит, как организован учебный процесс в школах региона. Путин подчеркнул, что все дети из пострадавших районов должны приступить к учёбе с 1 сентября.

— Если какие-то школы не будут восстановлены, значит, тогда нужно предусмотреть перевозку детей, сделать это максимально комфортно, — сказал президент.

Напомним, что сегодня, 19 июля, Путин прибыл в Иркутскую область, где пообщался с местными жителями, пострадавшими от паводка. Также глава государства раскритиковал работу по ликвидации последствий наводнения.