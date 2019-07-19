Amnesty International проверит информацию о тайной тюрьме СБУ в Мариуполе

Правозащитная организация Amnesty International изучит информацию о секретной тюрьме СБУ в Мариуполе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя AI на Украине Марию Гурьеву.

— Впервые слышу об этом, у нас такой информации нет. Я перешлю нашим исследователям, чтобы они, возможно, посмотрели. Больше я ничего не могу сказать об этом, — сказала Гурьева.

По её словам, AI уже проводила похожее исследование в 2016 году. Тогда его центральной темой стала секретная тюрьма в Харькове, хотя были и упоминания про определённые места в Мариуполе. Правозащитница отметила, что сейчас идёт пара судебных процессов.

Ранее бывшие узники рассказали об ужасах секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе.