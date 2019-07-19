На Украине впервые оправдали осуждённого в СССР бандеровца

Признать приговор националисту незаконным получилось благодаря новому украинскому закону "О реабилитации жертв репрессий".

Национальная комиссия по реабилитации Украины полностью оправдала 90-летнего жителя Закарпатья Ивана Мирона, осуждённого во времена СССР за участие в Организации украинских националистов (ОУН)*, боровшейся с советской властью, в том числе и на стороне гитлеровской армии в годы Великой Отечественной войны. Об оправдании ветерана-националиста сообщил Украинский институт национальной памяти (УИНП).

— Он стал первым, кого Нацкомиссия по реабилитации признала реабилитированным, руководствуясь новым законом "Про реабилитацию жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917–1991 годов", — говорится в сообщение УИНП.

В украинском институте пояснили, что случай уникален ещё и тем, что Иван Мирон стал также первым оправданным при жизни националистом. Все прочие, чьи дела рассматривала Нацкомиссия по реабилитации Украины, были реабилитированы посмертно.

Согласно материалам уголовного дела в отношении Ивана Мирона, он был арестован в 1951 году за нападение на сельсовет в селе Росишка Закарпатской области в составе организованной группы, похищение оружия охраны сельсовета и вооружённое сопротивление правоохранительным органам.

За эти преступления он был приговорён к 25 годам тюремного заключения. В 1976 году вышел из тюрьмы и вернулся в родное село. В 1996-м националисты впервые подняли вопрос о реабилитации Мирона как борца за свободу и независимость Украины. Однако тогда украинский суд лишь переквалифицировал его дело, но так и не признал его жертвой политических репрессий, поскольку он сражался с советской властью в составе вооружённой банды.

Отметим, в годы Великой Отечественной войны бойцы ОУН совершали массовые убийства польского и смешанного населения Волыни, Полесья и Восточной Галиции, русского и белорусского населения на территориях современных Украины и Белоруссии. Подразделения украинских националистов также входили в состав охранных, карательных батальонов гитлеровской армии, в том числе в войска СС, в рядах которых принимали участие в боях против советских войск.

По разным оценкам, жертвами украинских националистов стали около ста тысяч мирных жителей, среди которых женщины и дети. Тем не менее парламент Украины 9 апреля 2015 года принял закон о героизации ОУН-УПА* и предоставил её участникам право на социальные гарантии.

* Деятельность организаций запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.