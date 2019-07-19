Президент России Владимир Путин призвал усилить борьбу с незаконной вырубкой леса. Соответствующее заявление глава государства сделал на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

— Нужно усилить контроль за лесопользованием в целом. Не только в регионе, но и в стране, — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что его внимание на эту проблему обратили местные жители, которые заявили, что "незаконная вырубка ведёт к переувлажнению почвы, увеличивает риски наводнений".

Напомним, что сегодня, 19 июля, Путин прибыл в Иркутскую область, где пообщался с местными жителями, пострадавшими от паводка. Также глава государства раскритиковал работу по ликвидации последствий наводнения.