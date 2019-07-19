Актёр из Киева променял "Чернобыль" на "Очень странные дела"

Актёр Алек Утгофф, известный зрителям по роли учёного Алексея в сериале "Очень странные дела", мог сыграть в "Чернобыле", но отказался в пользу проекта Netflix. Об этом сообщает интернет-портал "Кинопоиск".
— Меня почти одновременно пригласили в два сериала — "Чернобыль" и "Очень странные дела". Нужно было выбирать, и от "Чернобыля" я отказался ради "Очень странных дел", — рассказал Утгофф.
По словам актёра, до этих двух предложений он около года находился без работы. В "Чернобыле" Алеку предложили второстепенную роль, но к тому моменту он уже прошёл пробы в проект братьев Даффер. В сериале он играет единственного положительного русского персонажа.
Алек Утгофф родился в 1986 году в Киеве, но уже давно проживает в Великобритании. Кроме "Очень странных дел" актёр снимался в таких картинах, как "Миссия невыполнима. Племя изгоев", сериалах "Не те парни" и "Ривер".
"Очень странные дела" — научно-фантастический сериал, действие которого происходит в 1980-х в вымышленном городе в штате Индиана.
Ранее сообщалось, что актёр из сериала "Чернобыль" призвал фанатов не делать селфи в зоне отчуждения.
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