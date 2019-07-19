С золотым конём и фонтаном. В цыганском квартале Омска продают особняк за 18 млн

На стене у лестницы висит огромный портрет — на нём мужчина, предположительно глава семьи, восседает в кресле в окружении близких.

В Омске выставили на продажу за 18 миллионов рублей двухэтажный особняк площадью 300 квадратных метров. Сотрудники местных СМИ, взглянув на фотографии убранства "золотого дома", предположили, что он принадлежит цыганскому барону.

— На продаже — шикарный особняк в Порт-Артуре площадью 300 квадратных метров на участке семь соток + гостевой дом 80 квадратных метров с просторной кухней 40 квадратных метров, спальней и санузлом, газовое отопление, установлен кондиционер, — сказано в объявлении, размещённом на сайте Cian.

Коттедж выполнен в лучших традициях цыганской роскоши — с потолков свисают огромные люстры, в нём множество позолоченных деталей интерьера, в том числе и золотой конь, а на улице есть фонтан.

На стене рядом с лестницей висит портрет, на котором, вероятно, глава семейства восседает в красном кресле в окружении родных.

Лайф связался с агентством недвижимости, через которое продают дом, чтобы выяснить, верно ли предположение о том, что дом продаёт цыганский барон. Там заявили, что устали объяснять, что владелец дома не имеет к цыганам никакого отношения.

— Просто у человека вкус такой. Нравится. Те, кто живёт, не делали в доме такого ремонта. Они уже купили таким, — сообщила собеседница.

Ранее Лайф рассказывал о самом дорогом доме России — особняке в глуши леса, выставленном на продажу за 1,9 миллиарда рублей.