С золотым конём и фонтаном. В цыганском квартале Омска продают особняк за 18 млн

3261

Фото © Cian

На стене у лестницы висит огромный портрет — на нём мужчина, предположительно глава семьи, восседает в кресле в окружении близких.

В Омске выставили на продажу за 18 миллионов рублей двухэтажный особняк площадью 300 квадратных метров. Сотрудники местных СМИ, взглянув на фотографии убранства "золотого дома", предположили, что он принадлежит цыганскому барону.

На продаже — шикарный особняк в Порт-Артуре площадью 300 квадратных метров на участке семь соток + гостевой дом 80 квадратных метров с просторной кухней 40 квадратных метров, спальней и санузлом, газовое отопление, установлен кондиционер, — сказано в объявлении, размещённом на сайте Cian.

<p>Фото © <a href="https://omsk.cian.ru/sale/suburban/212812266/" target="_blank">Cian</a></p>

Коттедж выполнен в лучших традициях цыганской роскоши — с потолков свисают огромные люстры, в нём множество позолоченных деталей интерьера, в том числе и золотой конь, а на улице есть фонтан.

<p>Фото © <a href="https://omsk.cian.ru/sale/suburban/212812266/" target="_blank">Cian</a></p>

На стене рядом с лестницей висит портрет, на котором, вероятно, глава семейства восседает в красном кресле в окружении родных.

<p>Фото © <a href="https://omsk.cian.ru/sale/suburban/212812266/" target="_blank">Cian</a></p>

Лайф связался с агентством недвижимости, через которое продают дом, чтобы выяснить, верно ли предположение о том, что дом продаёт цыганский барон. Там заявили, что устали объяснять, что владелец дома не имеет к цыганам никакого отношения.

Просто у человека вкус такой. Нравится. Те, кто живёт, не делали в доме такого ремонта. Они уже купили таким, — сообщила собеседница.

<p>Фото © <a href="https://omsk.cian.ru/sale/suburban/212812266/" target="_blank">Cian</a></p>

Ранее Лайф рассказывал о самом дорогом доме России — особняке в глуши леса, выставленном на продажу за 1,9 миллиарда рублей.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×