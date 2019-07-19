Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины — видео

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Некоторые СМИ отмечают, что после произошедшего президент с улыбкой слушал доклад Полторака.

В Сети появился видеоролик, на котором президент Украины Владимир Зеленский делает резкое движение в сторону министра обороны Степана Полторака. Запись опубликована в "Твиттере" активиста Дениса Котенко.

Инцидент произошёл во время презентации мобильных жилищных модулей для военнослужащих. Сперва Зеленский поздоровался с присутствующими, а затем сделал неоднозначное движение в сторону министра Полторака.

В пресс-службе Зеленского пока не прокомментировали произошедшее. Некоторые украинские издания отмечают, что после этого президент с улыбкой слушал доклад министра обороны. При этом пользователи Сети считают, что это был именно толчок.

Ранее стало известно, что Зеленский уволил посла Украины в США.

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