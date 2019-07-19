Путин подписал указ об электронных визах в Санкт-Петербурге и Ленобласти

Ожидается, что за счёт ввода электронных виз турпоток в Петербург может увеличиться до 12 миллионов человек ежегодно.

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации. Напомним, с такой инициативой к главе государства обратился врио губернатора Северной столицы Александр Беглов. Путин это предложение поддержал, так что электронные визы на территории региона будут введены, как и анонсировалось, с 1 октября 2019 года. А консульский сбор за их выдачу взиматься не будет.

В документе уточняется, что электронная виза будет выдаваться иностранному гражданину на основании решения МИД РФ. Для этого понадобится заявление, заполненное на сайте ведомства не позднее, чем за четыре дня до даты въезда в Россию и на срок до 30 календарных дней.

Как ранее рассказал журналистам Александр Беглов, за счёт ввода электронных виз турпоток в Петербург может увеличиться до 12 миллионов человек ежегодно.

По данным Комитета по развитию туризма Северной столицы, из 8,2 миллиона человек, посетивших город в 2018 году, 3,9 миллиона были иностранцами. После ввода электронных виз число посещающих Санкт-Петербург граждан других государств возрастёт, по прогнозам, примерно в два раза.

Как ожидается, электронные визы для въезда в Россию заработают на всей территории страны в ближайшие год-полтора.