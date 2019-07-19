Инну Чурикову перевели в обычную палату из реанимации

Актриса находится в отделении острых эндотоксикозов, её состояние оценивается как среднетяжёлое.

Народную артистку СССР актрису Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату НИИ имени Склифосовского, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на справочную больницы.

— В 11 часов перевели в отделение острых эндотоксикозов, состояние средней тяжести, — заявили агентству в справочной.

Как ранее писал Лайф, вечером 18 июля Инна Чурикова упала со сцены во время спектакля, из-за чего была госпитализирована. По некоторым данным, в результате падения артистка сломала два ребра.

Инна Чурикова — актриса театра и кино, народная артистка СССР и полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Чурикова — прима "Ленкома", звезда фильмов "Тот самый Мюнхгаузен", "Начало", "Военно-полевой роман", "Васса" и многих других. Зрители любят её за неизменный оптимизм, чувство юмора, самоиронию и естественность. Подробную биографию актрисы, которая появилась на свет в самый разгар Великой Отечественной войны, читайте на сайте uznayvse.ru.