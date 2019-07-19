В Ярославле колесо обозрения внезапно закрутилось в обратную сторону

В Ярославле колесо обозрения "Золотое кольцо" закрутилось в другую сторону, а потом и вовсе остановилось вместе с посетителями. Об этом говорится на портале органов государственной власти региона.

Инцидент произошёл вечером в среду, 17 июля, в районе девяти часов. По словам очевидцев события, колесо стояло около десяти минут. После того как работу аттракциона наладили, всех пассажиров вывели. По предварительным данным, неисправность связана с плохой погодой.

Происшествием заинтересовалась инспекция административно-технического надзора Ярославской области. По факту технического сбоя на 65-метровом колесе обозрения "Золотое кольцо" возбуждено дело об административном правонарушении.

— По предварительной информации, при эксплуатации аттракциона могли быть нарушены требования безопасности, — говорится на сайте правительства региона.

В ходе административного расследования будут установлены все детали и обстоятельства происшествия.

Это не первое происшествие с аттракционами за последнее время. Так, в Индии сломавшаяся "Летающая тарелка" убила двух человек. А ранее, в конце июня, точно такой же аттракцион развалился прямо во время движения на глазах у людей в Узбекистане.