Упавшую в вентиляционную шахту кошку спасли с помощью ведра и корма — видео

От стандартных методов спасения пришлось отказаться из-за неудобной планировки здания.

В Санкт-Петербурге волонтёры подразделения "Кошкиспас" с помощью корма, ведра и верёвки вытащили кошку из вентиляционной шахты дома на Сиреневом бульваре. Об этом сообщает паблик движения в соцсети "ВКонтакте".

Спасатели увидели животное, сидевшее на дне шахты размером метр на полметра и глубиной около шести метров. Учитывая трудности обстановки, было принято решение действовать нетривиальным методом: вниз опустили ведро с кормом и подняли кошку наверх, как на лифте.

Ранее в Томске спасатели реанимировали пострадавшего в пожаре кота.