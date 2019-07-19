Упавшую в вентиляционную шахту кошку спасли с помощью ведра и корма — видео

1786

От стандартных методов спасения пришлось отказаться из-за неудобной планировки здания.

В Санкт-Петербурге волонтёры подразделения "Кошкиспас" с помощью корма, ведра и верёвки вытащили кошку из вентиляционной шахты дома на Сиреневом бульваре. Об этом сообщает паблик движения в соцсети "ВКонтакте".

<p>Фото © <a href="https://sun1-19.userapi.com/c850536/v850536378/1695ff/xvPM47It5Rg.jpg" target="_blank">КОШКИСПАС</a></p>

Спасатели увидели животное, сидевшее на дне шахты размером метр на полметра и глубиной около шести метров. Учитывая трудности обстановки, было принято решение действовать нетривиальным методом: вниз опустили ведро с кормом и подняли кошку наверх, как на лифте.

Ранее в Томске спасатели реанимировали пострадавшего в пожаре кота.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×