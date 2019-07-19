Бастрыкин передал в центральный аппарат СК материалы дела о паводке в Приангарье

Глава ведомства провёл в Братске оперативное совещание с сотрудниками регионального СУ СК РФ.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин передал материалы процессуальных проверок и уголовного дела о халатности должностных лиц, которые связаны с паводками в Иркутской области, в производство следователей центрального аппарата СКР. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

— Бастрыкин изучил материалы проверок, а также заслушал ход расследования уголовного дела о халатности должностных лиц при возникновении чрезвычайной ситуации в результате паводков на территории региона, что привело к гибели 25 граждан, — пояснила Петренко.

Она уточнила, что глава СК России поручил максимально тщательно расследовать обстоятельства, связанные с трагическими последствиями, и установить всех проявивших халатность должностных лиц.

— Кроме того, подчинённым поручено проверить обстоятельства возникновения чрезвычайной ситуации, а также при необходимости оказать пострадавшим правовую помощь, — добавила Петренко.

Напомним, из-за сильного паводка в Иркутской области 25 человек погибли, ещё семь пропали без вести. Подтопленными оказались около 11 тысяч жилых домов и приусадебных участков в 107 населённых пунктах. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

Президент России Владимир Путин сегодня заявил, что не может признать удовлетворительной работу по ликвидации последствий разгула стихии. Глава государства потребовал не допускать хамства в отношении пострадавших от паводка в Приангарье и срочно разобраться с невыплатой денежных средств утратившим жильё местным жителям.