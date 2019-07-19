У контрабандистки на Урале нашли в кошачьих переносках шесть редких обезьян

Ввезённые звери подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Сотрудники Уральской таможни задержали на границе с Казахстаном женщину, которая на своём автомобиле пыталась ввезти в Россию шесть обезьян из Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, двух белоруких гиббонов, двух одноцветных гиббонов и двух макак женщина перевозила в тесных кошачьих переносках. Установлено, что ввезённые звери подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Ввезти на территорию России их можно было при помощи разрешительных документов, которых у злоумышленницы не оказалось. Сейчас зверей передали в зоопарк. Общая стоимость животных превышает три миллиона рублей.

По факту контрабанды заведено уголовное дело. Женщине грозит до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.